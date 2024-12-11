Karşıyaka, La Laguna Tenerife'ye Deplasmada Yenildi

Karşıyaka, La Laguna Tenerife'ye Deplasmanda 85-82 Yenildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Karşıyaka, İspanyol ekibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya geldi. Santiago Martin Arena'da gerçekleşen mücadelede ev sahibinin üstünlüğü dikkat çekti.

Karşılaşmanın ilk çeyreği, La Laguna Tenerife’nin 25-17'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 46-40 önde girdi. Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan La Laguna, farkı açarak final periyoduna 68-55'lik avantajla girdi.

Son çeyrekte Errick McCollum önderliğinde toparlanan Karşıyaka, farkı eritmeye çalışsa da, La Laguna Tenerife maçı 85-82 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka gruptaki ikinci yenilgisini alırken, La Laguna Tenerife 5. maçından da galip ayrıldı.