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Karşıyaka, La Laguna Tenerife'ye Deplasmada Yenildi

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde La Laguna Tenerife'ye 85-82 mağlup oldu ve gruptaki ikinci yenilgisini aldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 00:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 00:59
Karşıyaka, La Laguna Tenerife'ye Deplasmada Yenildi

Karşıyaka, La Laguna Tenerife'ye Deplasmanda 85-82 Yenildi

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Karşıyaka, İspanyol ekibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya geldi. Santiago Martin Arena'da gerçekleşen mücadelede ev sahibinin üstünlüğü dikkat çekti.

Karşılaşmanın ilk çeyreği, La Laguna Tenerife’nin 25-17'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, soyunma odasına 46-40 önde girdi. Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan La Laguna, farkı açarak final periyoduna 68-55'lik avantajla girdi.

Son çeyrekte Errick McCollum önderliğinde toparlanan Karşıyaka, farkı eritmeye çalışsa da, La Laguna Tenerife maçı 85-82 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka gruptaki ikinci yenilgisini alırken, La Laguna Tenerife 5. maçından da galip ayrıldı.

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