Karşıyaka, Oyun Kurucu Mike Smith'i Kadrosuna Kattı

Karşıyaka, 27 yaşındaki oyun kurucu Mike Smith’i transfer etti. Smith, son olarak KK Borac Cacak’ta oynuyordu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 18:19
Karşıyaka, Oyun Kurucu Mike Smith'i Kadrosuna Kattı

Karşıyaka, Mike Smith ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 27 yaşındaki oyun kurucu Mike Smith'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Mike Smith Karşıyaka'mızda. Smith, son olarak Adriyatik Ligi takımlarından KK Borac Cacak’ta forma giymişti." ifadeleri yer aldı.

Mike Smith Hakkında

Basketboldaki kariyerine yeni bir yön verme fırsatını yakalayan Smith, Karşıyaka taraftarlarına heyecanlı anlar yaşatmayı hedefliyor. Kulüp, genç yeteneğin takım için önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor.

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