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Karşıyaka, Roberto Gallinat'ı Transfer Etti

Karşıyaka, ABD'li basketbolcu Roberto Gallinat'ı kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu Maccabi Ramat Gan'dan transfer edildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:32
Karşıyaka, Roberto Gallinat'ı Transfer Etti

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, ABD’li şutör oyun kurucu Roberto Gallinat’ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, son olarak İsrail Ligi takımlarından Maccabi Ramat Gan’da forma giyen 28 yaşındaki Gallinat’ın transfer edildiği bildirildi. Galinat, özellikle 2021-2022 sezonunda Semt77 Yalovaspor’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Karşıyaka camiası, yeni oyuncusuyla birlikte bu sezon hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Takımın, Gallinat ile birlikte yapacağı mücadeleler basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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