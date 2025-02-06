Kasımpaşa 19 Yaş Altı Takımı Teknik Direktöründen İtiraf: 'Skordan Mutlu Değiliz'

Kasımpaşa 19 Yaş Altı Takımından Açıklama

Kasımpaşa 19 Yaş Altı Takımı, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor'a karşı 2-0'lık skorla sahadan mağlup ayrıldı. Maçın ardından yapılan basın toplantısında konuşan Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü Taner Yapağıcı, iyi mücadele ettiklerini belirtirken skordan memnun kalmadıklarını ifade etti.

Yapağıcı, "İyi mücadele ettik ama skordan mutlu değiliz. Bu maçların tecrübe kazandıracağını biliyoruz. Tecrübelerden biri de basit hatalar yapmamak ve daha iyi oynamak. Topa sahip olmaya çalışıyoruz. Bunu da bölüm bölüm iyi yaptık. Hatalarımız oldu ama bu maçlar bize tecrübe kazandıracak. Kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz," dedi.