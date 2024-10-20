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Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 Mağlup Etti | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Alanyaspor'u 2-1 ile geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 21:06
Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 Mağlup Etti | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'nın Zaferi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçın Öne Çıkan Anları

Müsabakanın 57. dakikasında, Kasımpaşa'nın gerçekleştirdiği etkili bir atakta, Ouanes'in pasıyla savunma arkasına sarkan Costa, kaleci Ertuğrul Taşkıran'la karşı karşıya kaldı ancak başarılı kaleci, bu pozisyonda gole izin vermedi.

Alanyaspor, karşılaşmadaki tek golünü 66. dakikada kaydetti. Sağ kanattan gelen atakta, Balkovec'in arka direğe yaptığı ortada, Aliti'nin kafayla indirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Cordova, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 1-2 yaptı.

Maçın 68. dakikasında, Alanyaspor'dan Balkovec’in ortasına iyi yükselen Cordova, kafayla vurdu ancak kaleci Gianniotis, topu kornere çelmeyi başardı.

84. dakikada, Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği atakta, Yasin Özcan'ın ceza sahasına göndermiş olduğu ortada Fall'ın gelişine vurduğu şutta, kaleci Ertuğrul Taşkıran yine başarılı bir şekilde kornere göndermeyi başardı.

Mücadele Sonucu

Müsabakanın sonucunda Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

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