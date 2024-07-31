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Katie Ledecky'nin Paris 2024'teki Altın Madalyası

Katie Ledecky, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda rekor kırarak altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:44
Katie Ledecky'nin Paris 2024'teki Altın Madalyası

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarihi Anlar

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, heyecan dolu anlara ev sahipliği yapıyor. Bu yılki organizasyon, dünya genelinden sporcuları buluştururken, rekorlar da peş peşe kırılmaya devam ediyor.

Katie Ledecky'nin İnanılmaz Başarısı

ABD'li yüzücü Katie Ledecky, kadınlar 1500 metre serbest yarışı finalinde gerçekleştirilen mücadelede, kendi rekorunu geliştirerek altın madalya kazanmayı başardı. Ledecky, bu önemli finalde 15.30.02'lik derecesiyle önceki rekorunu (15.35.35) geride bıraktı.

Madalyalar ve Dereceler

La Defense Arena'da gerçekleştirilen finalde, Ledecky'nin ardından Fransız yüzücü Anastasiia Kirpichnikova 15.40.35'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Alman yüzücü Isabel Gose ise, 15.41.16 ile bronz madalyayı elde etti.

Bu başarı, Ledecky'nin uluslararası arenada ne denli etkili bir sporcu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Paris 2024, sporcular için unutulmaz anılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

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