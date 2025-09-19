Kayserili İki Genç Dünya Bilek Güreşi'nde İkincilik ve Beşincilik Kazandı

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri

Okul sıralarından dünya podyumuna

Kayseri'de aynı liseden gelen iki arkadaş, okulda başlayan bilek güreşi serüvenini uluslararası başarıya taşıdı. Huri Uçar Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ikinci, sınıf arkadaşı Leyla Dulda ise beşinci olarak okullarını gururlandırdı.

İkili, bilek güreşiyle ilk olarak 2022 yılında, Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu 6. sınıfta beden eğitimi öğretmeni ve bilek güreşi antrenörü Davut Gökdoğan sayesinde tanıştı. Zamanla güçlerini fark eden Gökdoğan'ın rehberliğiyle spora profesyonel olarak yöneldiler ve Gençlik ERVA Spor Kulübü bünyesinde yaklaşık üç yıl yoğun antrenman yaptılar.

Milli takım yolculuğu ve Albena başarısı

Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencileri Huri ve Leyla, bölgesel ve ulusal başarıların ardından 15 yaş kategorisinde milli sporcu olarak Dünya Şampiyonası'na katılma hedeflerine ulaştı. Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen şampiyonada Huri ikincilik, Leyla ise beşincilik elde etti.

Genç sporcuların sözleri

Huri Uçar AA muhabirine, spora 6. sınıfta Davut Gökdoğan sayesinde başladığını belirterek şunları söyledi: "Sıraların üzerinde arkadaşlarımızla bilek güreşi yapmaya tutuştuk. Orada gücümüzün farkına vardık. Sonra da Davut hocanın kulübüne geçtim. Bu yıl 7-12 Nisan tarihlerinde Türkiye Şampiyonası vardı. İlk olarak Türkiye şampiyonu oldum. Oradan da Dünya Şampiyonası'na gittik ve ikinci olarak döndüm. Bilek güreşine ilk başta okul sıralarının üzerinde başladım. Buralara geleceğimi hiç tahmin etmemiştim. Çalıştım, azmettim ve başardım."

Huri hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilik olduğunu söyledi ve aynı sınıftan bir arkadaşının olmasının kendisi için motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Leyla Dulda ise şampiyonadaki beşinciliğin ardından bir sonraki hedefinin birincilik olduğunu vurguladı: "Okuldan sonra buraya geliyoruz. Akşam saat 20.00'ye kadar çalışıyoruz. Kollarımız ağrıyor tabii ama bu bizim için hoş bir acı. Çalışmaktan haz alıyorum. Sınıf arkadaşımın olması çok iyi. Hem arkadaş hem kardeş hem abla oluyor. Arkadaşımla birlikte Avrupa şampiyonasında birinciliği ve ikinciliği elde etmek istiyoruz. Bunun için de azimle çalışacağız."

Antrenörün değerlendirmesi

Beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Davut Gökdoğan, öğrencilerinin Dünya Şampiyonası'ndaki başarısından duyduğu gururu dile getirdi: "Zorlu ve çetin bir süreç ama çok şükür getirdiğimiz nokta çok güzel. Önce milli sporcu oldular, sonra milli takım kampına katıldılar. Oradan da gösterdikleri başarı ve performansla devletimizi, milletimizi temsil edecek liyakat elde ettiler. Bulgaristan'ın Albena şehrinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katıldılar. Kızlarımızın biri dünya ikincisi, biri dünya beşincisi oldu."

Gökdoğan, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında birincilik beklediklerini belirtti ve Gençlik ERVA Spor Kulübünün açılmasında emeği geçen Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.