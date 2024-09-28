Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Umut Dolu Açıklamalar

Kayserispor Başkanı Umutlu Konuştu

Trend Yok Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'la oynanacak karşılaşma öncesi umutlu açıklamalarda bulundu.

İyi Sonuç Alacağına İnanıyor

Çamlı, "Çok iyi bir futbolla, çok iyi bir neticeyle sahadan ayrılacağımızdan şüphem yok" ifadelerini kullanarak takımının performansına güvendiğini dile getirdi.

Uzun Bir Maraton

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çamlı, ligin uzun bir maraton olduğunu ve ilerleyen haftalarda Kayserispor'un hak ettiği yerlere geleceğini vurguladı. "Futbolda takımlar zaman zaman hak ettikleri puanları alamayabilirler. Ancak oynadığımız futbolun karşılığını alacağımıza inanıyorum" dedi.

Sakatlıklar ve Transfer Yasağı Sıkıntı Yaratıyor

Çamlı, başkanlık döneminde "aile ortamı" yaratmayı başardıklarını belirtti. Ancak transfer yasağının sıkıntılar yarattığını ifade eden Çamlı, "İlk 11'den 7 oyuncumuz yok, stoperde ciddi sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Kayserispor’un Gücü ve Potansiyeli

Çamlı, Kayserispor'un ligden düşme korkusu bulunmadığını belirtti. "Bütün olumsuzluklara rağmen bu takım düşmez. Önümüzdeki yıllar Kayserispor, Kayseri'yi Avrupa'da temsil ederek büyük başarılara imza atacak" şeklinde vurguladı.

Beşiktaş Maçı İçin Beklentiler Yüksek

İlk 11'de birçok sakat oyuncusu olmasına rağmen, Beşiktaş maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Çamlı, galip gelerek taraftarlarına 3 puan hediye etmek istediklerini ifade etti. "Kayserispor seyircisi müsterih olsun. Endişe edecek bir şey yok" diyerek güven tazeledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, ligin 7. haftasındaki Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandığını belirtti. Çamlı, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.