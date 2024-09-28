DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.243.881,56 0,24%

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Umut Dolu Açıklamalar

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş maçı öncesinde umut verici açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:10
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Umut Dolu Açıklamalar

Kayserispor Başkanı Umutlu Konuştu

Trend Yok Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'la oynanacak karşılaşma öncesi umutlu açıklamalarda bulundu.

İyi Sonuç Alacağına İnanıyor

Çamlı, "Çok iyi bir futbolla, çok iyi bir neticeyle sahadan ayrılacağımızdan şüphem yok" ifadelerini kullanarak takımının performansına güvendiğini dile getirdi.

Uzun Bir Maraton

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çamlı, ligin uzun bir maraton olduğunu ve ilerleyen haftalarda Kayserispor'un hak ettiği yerlere geleceğini vurguladı. "Futbolda takımlar zaman zaman hak ettikleri puanları alamayabilirler. Ancak oynadığımız futbolun karşılığını alacağımıza inanıyorum" dedi.

Sakatlıklar ve Transfer Yasağı Sıkıntı Yaratıyor

Çamlı, başkanlık döneminde "aile ortamı" yaratmayı başardıklarını belirtti. Ancak transfer yasağının sıkıntılar yarattığını ifade eden Çamlı, "İlk 11'den 7 oyuncumuz yok, stoperde ciddi sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Kayserispor’un Gücü ve Potansiyeli

Çamlı, Kayserispor'un ligden düşme korkusu bulunmadığını belirtti. "Bütün olumsuzluklara rağmen bu takım düşmez. Önümüzdeki yıllar Kayserispor, Kayseri'yi Avrupa'da temsil ederek büyük başarılara imza atacak" şeklinde vurguladı.

Beşiktaş Maçı İçin Beklentiler Yüksek

İlk 11'de birçok sakat oyuncusu olmasına rağmen, Beşiktaş maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Çamlı, galip gelerek taraftarlarına 3 puan hediye etmek istediklerini ifade etti. "Kayserispor seyircisi müsterih olsun. Endişe edecek bir şey yok" diyerek güven tazeledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, ligin 7. haftasındaki...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, ligin 7. haftasındaki Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandığını belirtti. Çamlı, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erkan ve Yağmur Sözeri Şanlıurfaspor'da Başarı Peşinde
2
Sakaryaspor Yeni Yönetimiyle Yükselişe Geçmeyi Amaçlıyor
3
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Umut Dolu Açıklamalar
4
Üniversiteyi Kazanan Gençler İçin Kariyer ve Motivasyon Kampları
5
Fenerbahçe ile Antalyaspor, 57. Maç için Sahaya Çıkıyor
6
37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Heyecanı
7
Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya'dan Taraftarlara Çağrı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor