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Kayserispor Başkanı Çamlı, Taraftarlara Özür Diledi

Ali Çamlı, Adana Demirspor maçı sonrası yaşanan olayları değerlendirerek, Kayseri halkı ve taraftarlardan özür diledi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 10:42
Kayserispor Başkanı Çamlı, Taraftarlara Özür Diledi

Ali Çamlı'dan Önemli Açıklama

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Adana Demirspor maçı sonrası yaşanan olumsuz durumlarla ilgili bir bildiri yayımladı. Çamlı, bu süreçte taraftarların duygu ve düşüncelerine saygı göstererek, Kayseri halkından ve bireysel olarak kalbini kırdığını düşündüğü tüm taraftarlardan özür diledi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Çamlı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Maç esnasında ve sonrasında yaşananlar dolayısıyla duyduğum üzüntüyü belirtmek istiyorum. Taraftarlarımızın tepkileri karşısında, benim de bir insan olduğumu unutarak, maalesef karşılık verdim" ifadelerini kullandı.

Taraftar ve Kulüp İlişkisi

Kayserispor’a yıllardır emek verdiğini ifade eden başkan, "Taraftarlarımızın karşılaşmadığı bir tutum sergilemek, bu camiaya hizmet eden herkes için en doğru olanıdır. Benim için Kayseri'de 'Ali hoca' olmak, bu yakışıklı duruma uygun davranışlarda bulunmayı gerektiriyor" dedi.

Geçmişe ve Geleceğe Dair

Çamlı, Kayserispor'un başarısı için tüm yönetimle birlikte daima mücadele ettiklerini de vurguladı. Bu süreçte yaşanan sıkıntılara rağmen, taraftarların destekleriyle zorlu günleri aşmayı başardıklarını sözlerine ekledi.

Son Söz

"Kalpleri kırmanın zamanı değil, Kayserispor'a sahip çıkma vaktidir" diyen başkan, birlikteliğin ve sevdanın önemine dikkat çekti. "Hedeflerimizi birlikte ulaşmak için geçmişte nasıl dayanışma içinde olmuşsak, gelecekte de aynı kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

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