Kayserispor'dan Önemli Galibiyet: Düşme Hattındaki Sınır Yükseliyor

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, galibiyetin önemine dikkat çekti ve düşme hattının yükseldiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 17:41
Kayserispor'dan Önemli Galibiyet: Düşme Hattındaki Sınır Yükseliyor

Kayserispor, Başakşehir'i 3-1 Yendi

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ettikleri maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Haberin detaylarını paylaşan Yurdemi, ''Düşme hattının bulunduğu sınır her geçen hafta daha yukarıya gidiyor. Bu galibiyetleri sürdürmemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Galibiyetin Ardından Moral

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalar yapan Yurdemi, karşılaşmaya moralle başladıklarını belirtti. Galibiyetten duydukları mutluluğu dile getiren Yurdemi, şöyle devam etti:

''Başarılı bir takımla sahaya çıktık. Eksiğimiz, kart sınırında olan arkadaşlarımız vardı. Geçen haftalarda söylediğim gibi mücadele etmeyi bildik, kazandık. Bugün farklı kazandık, 1 gol yedik. Bizim için telafisi mümkün olmayan bir gol değildi, skor olarak baktığınızda. 3-1 iyi bir sonuç oldu.''

Ligdeki Pozisyon ve Gelecek Hedefler

Bu galibiyetin, ligdeki yerlerini yükseltme noktasında iyi bir artırıcı olduğunu ifade eden Yurdemi, ''Rakiplerimiz de bu hafta puan aldı, talihsizliğimiz o oldu'' dedi. Ayrıca taraftar ve halkı desteklemeye davet etti.

Sonuç olarak, Rıza Erkut Yurdemi, ekibinin performansını sürdürebilmesi için moral bulduğunu ve taraftar desteğinin öneminin altını çizdi.

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