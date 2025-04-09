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Kayserispor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, Kasımpaşa ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarını teknik direktör Jakirovic yönetiminde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 21:34
Kayserispor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, Kasımpaşa Maçına Hazırlık Yapıyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve baskı çalışması ile başladı. Antrenmanın sonunda futbolcular çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Bellona Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü. İdman teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde yapıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü. İdman teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde yapıldı.

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