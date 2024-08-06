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Keely Hodgkinson, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Kadınlar 800 metrede Keely Hodgkinson altın madalyayı kazandı. Finale dair detaylar ve diğer madalya sahipleri.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 00:41
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 00:41
Keely Hodgkinson, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 800 Metre Finali

Büyük Britanyalı atlet Keely Hodgkinson, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 800 metrede altın madalyanın sahibi oldu. Final, Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta gerçekleştirildi.

Hodgkinson'un Başarısı

Hodgkinson, yarışmayı 1.56.72 derecesiyle tamamlayarak üst üste birinci oldu ve altın madalyayı kazandı.

Diğer Madalya Sahipleri

Yarışmada Etiyopyalı Tsige Duguma 1.57.15 derecesiyle gümüş madalya alırken, Kenyalı Mary Moraa ise 1.57.42 derecesiyle bronz madalya elde etti.

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