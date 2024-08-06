Keely Hodgkinson, Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 800 Metre Finali
Büyük Britanyalı atlet Keely Hodgkinson, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 800 metrede altın madalyanın sahibi oldu. Final, Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta gerçekleştirildi.
Hodgkinson'un Başarısı
Hodgkinson, yarışmayı 1.56.72 derecesiyle tamamlayarak üst üste birinci oldu ve altın madalyayı kazandı.
Diğer Madalya Sahipleri
Yarışmada Etiyopyalı Tsige Duguma 1.57.15 derecesiyle gümüş madalya alırken, Kenyalı Mary Moraa ise 1.57.42 derecesiyle bronz madalya elde etti.