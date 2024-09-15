Kerem Aktürkoğlu Benfica'da Golle Başladı

Kerem Aktürkoğlu Benfica'da İlk Gollerini Attı

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica takımının formasını giymeye başladı. Galatasaray'dan 12 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Kerem, yeni takımında ilk maçına çıktı.

Portekiz Ligi'nde Debüt

25 yaşındaki oyuncu, Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Benfica-Santa Clara karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı. 27. dakikada, milli takım arkadaşı Orkun Kökçü'nün asistinde şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve kariyerine golle başladı.

Karşılaşmanın Detayları

Benfica, karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazandı. Kerem'in attığı golün yanı sıra, diğer goller Florentino (34. dk), Antonio Silva (47. dk) ve Angel Di Maria (58. dk) tarafından kaydedildi. Santa Clara'nın tek golü ise 1. dakikada Vinicius Lopes da Silva'dan geldi.

Kerem Aktürkoğlu, 73. dakikada Andreas Schjelderup'a yerini bıraktı.