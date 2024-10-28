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Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki Muhteşem Performansı

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da gösterdiği müthiş performansla dikkat çekiyor. 7 maçta 8 gol ve 2 asist yaptı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:43
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki Muhteşem Performansı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Benfica'da Büyüleyici Performans

Portekiz'e transfer olduktan sonra, Kerem Aktürkoğlu etkileyici bir başlangıç yaparak futbolseverlerin gözdesi haline geldi. Benfica formasıyla çıktığı 7 resmi maçta tam 8 gol atan Kerem, 2 asistle de takımına katkı sağladı.

Harry Potter Sevinci ile Dikkat Çekiyor

Yeşil sahalardaki performansının yanı sıra, attığı gollerden sonra yaptığı Harry Potter sevinciyle de futbolseverleri büyülemeye devam eden milli futbolcu, önemli bir yükseliş gösteriyor.

Maç Performansı

Portekiz Ligi'nde 4 maçta 5 gol atan Kerem, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 3 gol kaydetti. Son maçında, Rio Ave karşısında 3 gol birden atarak kariyerinde 5. kez hat-trick yaptı.

Transfer ve İlk Maç

3 Eylül'de Benfica'ya katılan Kerem, ilk resmi maçına 14 Eylül'de Santa Clara karşısında çıktı. Bu mücadelede milli futbolcumuz, 27. dakikada Orkun Kökçü'nün asistini değerlendirerek ilk golünü attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Deneyimi

Kerem, 19 Eylül'de Kızılyıldız ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da takımının ilk golünü kaydederek dikkat çekti. Ayrıca, Feyenoord maçında da tek gol atan isim oldu.

Galatasaray Yükselişi

Kariyerine Bodrumspor ve diğer kulüplerde başladıktan sonra Galatasaray'da büyük bir yükseliş gerçekleştiren Kerem, burada 4 yılda 179 maçta 46 gol ve 42 asist yaptı. Söz konusu kulüpte iki kez Süper Lig ve bir kere Süper Kupa kazandıktan sonra, yaz transfer döneminde 12 milyon avro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer oldu.

A Milli Takım Performansı

A Milli Takım formasıyla 38 maçta görev alan Kerem, 10 gol atmayı başardı. Kendisi, Türkiye'nin önemli futbol yeteneklerinden biri haline gelmiştir.

Kerem Aktürkoğlu'nun Hat-Trickleri

Kerem'in kariyerinde yaptığı hat-trickler:

  • 27 Ekim 2024 - Benfica-Rio Ave maçı
  • 9 Eylül 2024 - Türkiye-İzlanda maçı
  • 12 Kasım 2022 - Başakşehir-Galatasaray maçı
  • 17 Nisan 2021 - Göztepe-Galatasaray maçı
  • 21 Temmuz 2020 - Anagold 24 Erzincanspor-Artvin Hopaspor maçı

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki etkileyici serüveni, futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor.

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