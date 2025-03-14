KFC Kadınlar 1. Lig Final Etabı Alanya'da Heyecanla Devam Ediyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde hayata geçirilen KFC Kadınlar 1. Lig final etabı, büyük bir heyecanla devam ediyor. Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğin ikinci gününde, takımların çekişmeli karşılaşmaları gerçekleşti.

Bugünkü müsabakalarında Info Yatırım Karşıyaka, güçlü rakibi İBB Spor'u, İlbank ise Papara Göztepe'yi 3-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başardı.

Yarınki Maç Programı

Organizasyonun son gününde, 14.00'te İlbank ile Info Yatırım Karşıyaka, 16.30'da ise Papara Göztepe ve İBB Spor arasında kıyasıya bir mücadele yaşanacak.

Sultanlar Ligi'ne Yükselme Fırsatı

Müsabakalar sonunda puan sıralamasında ilk 2 sırayı elde eden takımlar, Sultanlar Ligi'ne yükselme hakkı kazanacak. Voleybolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu karşılaşmalar, final etabının kaderini belirleyecek.