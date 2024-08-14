Kırklareli'de Yetişkin Gençler Bocce Şampiyonası Düzenlendi

Kırklareli'de Bocce Coşkusu

Kırklareli'de düzenlenen "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası", Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin Başlangıcı

Organizasyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bu anlamlı etkinlik, yaşlı bireylerin sporla bir araya gelmesini sağladı.

Müsabaka Sonuçları

Karşılaşmada Kırklareli Huzurevi Takımı'nın yanı sıra Edirne Huzurevi Takımı da yer aldı. Heyecan dolu mücadelede Edirne Huzurevi Takımı, rakibini 12-8 yenerek şampiyon oldu.

Teşekkür ve Temenniler

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, etkinliğin sonunda Edirne Huzurevi Takımı'nı tebrik etti. Özbaş, ayrıca yarışmaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek dostluğun kazanmasının önemini vurguladı. Gelecek müsabakalarda başarı dileklerini de iletti.

Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Kırklareli Huzurevi Takımı ile Edirne Huzurevi Takımı karşı karşıya geldi.

Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Kırklareli Huzurevi Takımı ile Edirne Huzurevi Takımı karşı karşıya geldi.

Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Kırklareli Huzurevi Takımı ile Edirne Huzurevi Takımı karşı karşıya geldi.

Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Kırklareli Huzurevi Takımı ile Edirne Huzurevi Takımı karşı karşıya geldi.

Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Kırklareli Huzurevi Takımı ile Edirne Huzurevi Takımı karşı karşıya geldi.

Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Kırklareli Huzurevi Takımı ile Edirne Huzurevi Takımı karşı karşıya geldi.

Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Kırklareli Huzurevi Takımı ile Edirne Huzurevi Takımı karşı karşıya geldi.

Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Kırklareli Huzurevi Takımı ile Edirne Huzurevi Takımı karşı karşıya geldi.

Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Kırklareli Huzurevi Takımı ile Edirne Huzurevi Takımı karşı karşıya geldi.

Kırklareli'de "Yetişkin Gençler Huzur Bocce Şampiyonası" düzenlendi. Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Kırklareli Huzurevi Takımı ile Edirne Huzurevi Takımı karşı karşıya geldi.