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Kocaeli, Türkiye Karting Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı bu hafta sonu Kocaeli'de gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:15
Kocaeli, Türkiye Karting Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

Kocaeli'de Karting Heyecanı Başlıyor

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası, dördüncü ayağı ile bu hafta sonu Kocaeli'nde gerçekleştirilecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından duyurulan organizasyon, 31 Ağustos – 1 Eylül tarihlerinde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü ev sahipliğinde, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

5 Kategoride Mücadele

Bu yarışta toplamda 52 sporcu, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" olmak üzere 5 farklı kategoride yarışacak. Katılımcılar, yeteneklerini sergileyerek, Türkiye karting camiasında adlarını duyurma fırsatı elde edecekler.

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