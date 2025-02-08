DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.465.400,06 -0,64%

Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 Mağlup Etti

Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler maçında 1-0 galip gelirken, Teknik Direktör İsmet Taşdemir, oyuncularının üstün performansını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 22:46
Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 Mağlup Etti

Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler'i Zorlu Maçta 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, oyuncularının özellikle ikinci toplarda ve birebir mücadelelerde gösterdikleri üstünlüğü vurguladı.

Tahmin Edilen Zorlu Maç

Taşdemir, Amed Sportif Faaliyetler'in son 11 maçta sadece 1 mağlubiyet aldığını hatırlatarak, bu maçın zorluk seviyesinin yüksek olduğunu belirtti. Maçın başından itibaren iyi bir performans sergilediklerini ve sonuna kadar bu ivmeyi koruduklarını ifade etti.

Gol Pozisyonları ve Mücadele Seviyesi

Taşdemir, rakiplerine gol pozisyonu vermediklerini ve bu durumun çok değerli olduğunu belirterek, "Girdiğimiz 3-4 net pozisyonumuz var. Oyunun genelindeki mücadele seviyesi çok yüksekti. Dolayısıyla hak ettiğimiz bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz," şeklinde konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler Cephesi

Karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin de açıklamalar yaptı. Çetin, Kocaelispor karşısında ligin lideri ile mücadele ettiklerini ifade ederek, talihsiz bir gol yediklerinin altını çizdi. "Iğdır maçında da aynı golü yemiştik. Böyle bir gol yememiz bizi üzdü," dedi.

Çetin, Kocaelispor'un iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirterek, "Maçın özeti kim gol bulursa o kazanacaktı. Talihsiz gol yedik ve maç 1-0 bitti. Kocaelispor'u tebrik ediyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor'a 1-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetleri'in teknik...

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor'a 1-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetleri'in teknik direktörü Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor'a 1-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetleri'in teknik...

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor'a 1-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetleri'in teknik direktörü Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Amatör Golf Şampiyonası'nın Türkiye Ayağı Antalya'da Gerçekleşti
2
Bursaspor Yörsan'ı Zorla Geçen Fenerbahçe Beko: 98-97
3
Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Talihsizlikler Yaşıyoruz
4
Antalyaspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır
5
Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 Mağlup Etti
6
A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya Maçına Hazır
7
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına Hazır

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!