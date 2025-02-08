Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 Mağlup Etti

Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler'i Zorlu Maçta 1-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, oyuncularının özellikle ikinci toplarda ve birebir mücadelelerde gösterdikleri üstünlüğü vurguladı.

Tahmin Edilen Zorlu Maç

Taşdemir, Amed Sportif Faaliyetler'in son 11 maçta sadece 1 mağlubiyet aldığını hatırlatarak, bu maçın zorluk seviyesinin yüksek olduğunu belirtti. Maçın başından itibaren iyi bir performans sergilediklerini ve sonuna kadar bu ivmeyi koruduklarını ifade etti.

Gol Pozisyonları ve Mücadele Seviyesi

Taşdemir, rakiplerine gol pozisyonu vermediklerini ve bu durumun çok değerli olduğunu belirterek, "Girdiğimiz 3-4 net pozisyonumuz var. Oyunun genelindeki mücadele seviyesi çok yüksekti. Dolayısıyla hak ettiğimiz bir maçı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz," şeklinde konuştu.

Amed Sportif Faaliyetler Cephesi

Karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin de açıklamalar yaptı. Çetin, Kocaelispor karşısında ligin lideri ile mücadele ettiklerini ifade ederek, talihsiz bir gol yediklerinin altını çizdi. "Iğdır maçında da aynı golü yemiştik. Böyle bir gol yememiz bizi üzdü," dedi.

Çetin, Kocaelispor'un iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirterek, "Maçın özeti kim gol bulursa o kazanacaktı. Talihsiz gol yedik ve maç 1-0 bitti. Kocaelispor'u tebrik ediyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor'a 1-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetleri'in teknik direktörü Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Kocaelispor'a 1-0 yenilen Amed Sportif Faaliyetleri'in teknik direktörü Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.