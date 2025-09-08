Kocaelispor, Botond Balogh'u Parma'dan Kiraladı

Kocaelispor, Parma Calcio'dan 23 yaşındaki Macar savunmacı Botond Balogh'un 2025-2026 sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:34
Transfer Detayı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Macar savunma oyuncusu Botond Balogh'un bonservisini kiraladığını resmen duyurdu.

Yeşil-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun mevcut kulübü Parma Calcio ile anlaşma sağlandığı ve oyuncu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Botond Balogh, İtalya'nın Parma Calcio takımında 5 sezondur forma giyiyor. 23 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 30 maçta görev aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Macar savunma oyuncusu Botond Balogh'un (solda) bonservisini kiraladı. Balogh için Körfez Brunga Tesisleri'nde Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un (sağda) katılımıyla imza töreni düzenlendi.

