Kocaelispor'dan Kadro Kısıtlaması ve Borçsuzluk Belgesi Açıklaması

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, TFF'nin kadro kısıtlamasıyla 28 kişilik kadronun 25'e düştüğünü, 150 milyon liralık ödeme için borçsuzluk belgesinin 30 Eylül'e kadar alınacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:33
Kocaelispor'dan Kadro Kısıtlaması ve Borçsuzluk Belgesi Açıklaması

Kocaelispor'dan Kadro Kısıtlaması ve Borçsuzluk Belgesi Açıklaması

Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, kulübün mali yükümlülükleri ve Türkiye Futbol Federasyonu kararına ilişkin son durumu paylaştı. Genç, takımın transferlerde bir engel ile karşılaşmadığını ancak federasyonun prosedürü gereği kadroda sınırlama uygulandığını belirtti.

Genç'in açıklaması

"Transferlere engel durumumuz yoktur. Prosedür gereği Türkiye Futbol Federasyonu takımımıza kadro kısıtlaması getirmiştir. 28 olan kadro sayımız 25'e düşürüldü. Biz de bu kararı uyguladık."

Genç, kulübün borçlarına ilişkin şeffaflık vurgusu yaparak, Kocaelispor'un geçmişte herkesin "bittiler" dediği noktadan camianın enerjisiyle geri dönerek Türk futbol tarihine altın harflerle geçtiğini ifade etti.

Basın sözcüsü, takıma yönelik yapılan transferlerin yüzde 100'e yakın isabet oranı ile camianın takdirini kazandığını ve 16 yıl aradan sonra çıktıkları Süper Lig'de kalıcı olmak ile Avrupa hedeflerine ulaşmak için kararlı bir yapıya sahip olduklarını kaydetti. "İlk 3 maçta istediğimiz puan ve puanları alamasak da oynadığımız futbol bizi gelecek için fazlasıyla umutlandırıyor," dedi.

Genç, kamuoyuna doğru bilgi aktarmanın önemine değinerek, takımın konsantrasyonunun bozulmaması ve camianın enerjisinin düşmemesi için süreci olabildiğince sessiz sürdürmek istediklerini belirtti.

Mali durum ve taahhütler

Genç, kulübün "acil ödemesi gereken, günü gelmiş 150 milyon liralık ödeme taahhüdü" bulunduğunu açıkladı ve bu nedenle kulübün henüz "borçsuzluk belgesi"ni alamayan kulüpler arasında yer aldığını söyledi. Yönetim, paydaşlar ve destek veren büyüklerin yoğun çabasıyla belgenin temini için çalışıldığını vurguladı.

Genç, sürecin takvimine ilişkin olarak şunları kaydetti: "Belgeyi almak için 30 Eylül'e kadar vaktimiz var. Transferlere engel durumumuz yoktur. Prosedür gereği Türkiye Futbol Federasyonu takımımıza kadro kısıtlaması getirmiştir. 28 olan kadro sayımız 25'e düşürüldü. Biz de bu kararı uyguladık. Kimsenin kuşkusu olmasın el birliğiyle federasyona karşı taahhütlerimizi yerine getirip 30 Eylül'e kadar 'borçsuzluk belgemiz' alınacak."

