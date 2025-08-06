DOLAR
Kocaelispor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarına devam ederken, Selçuk İnan ve oyunculardan iddialı açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 21:35
Kocaelispor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kocaelispor, Trabzonspor Maçına Hazırlık Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde, Körfez Brunga Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman hem basına hem de taraftarlara açık olarak yapıldı.

Selçuk İnan: "Çok İyi Hazırlandık"

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, fiziksel durumlarının iyi olduğunu vurguladı. İnan, "Çok çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Artık maç haftasındayız. Trabzon deplasmanı zor bir deplasman ama Allah'ın izniyle altından kalkacağız." şeklinde konuştu.

İnan, Trabzonspor ile oynayacakları maçı, iki güçlü Anadolu takımının derbisi olarak değerlendirdi. Ayrıca Kocaelispor camiasının büyüklüğüne dikkat çekerek, takımın deplasmanda ve kendi sahasında her zaman destekleneceğini ifade etti.

Hazırlık Maçları ve Hedefler

Geçtiğimiz hafta Al Wydad Club ile yapılan hazırlık maçının çok verimli geçtiğini belirten İnan, "Güçlü bir rakip ile oynamak bizim için iyi bir test maçı oldu. Tabii ki eksiklerimizi de görme şansımız oldu." şeklinde konuştu. Ayrıca, sezon başlamadan 3 bölgeye daha transfer yapmaları gerektiğine dikkat çekti ve bu konuya dar bütçe nedeniyle çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Gökhan Değirmenci ve Mateusz Wieteska'dan Açıklamalar

Tecrübeli kaleci Gökhan Değirmenci, kamp döneminin verimli geçtiğini vurgularken, takımın Trabzonspor maçı için tüm çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirdiğini söyledi. Değirmenci, "Trabzon deplasmanı her zaman zordur. Biz de orada elimizden gelen mücadeleyi göstererek güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Yeni transfer Mateusz Wieteska ise, hedeflerinin her maçı kazanmak olduğunu belirtti ve bu doğrultuda sıkı çalıştıklarını ifade etti.

Açıklamaların ardından futbolcular, düz koşuyla başladıkları antrenmanın devamında pas oyunu ve dar alanda şut çalıştı. Antrenman sırasında taraftarlar, İnan'a çiçek takdim etti.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti.

