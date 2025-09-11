Konyaspor, 13 Eylül'de Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, 13 Eylül'de Corendon Alanyaspor Maçına Kilitlendi

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü oynanacak Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanda yoğun taktik çalışmaları

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas ve taktik çalışmalarının öne çıktığı antrenman, takımın planlı bir şekilde ilerlediğini gösterdi.

Uçar'ın değerlendirmesi

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Uçar, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ve Bazoer'in de takıma katılmasıyla tam kadro antrenmanlara devam ettiklerini söyledi.

Uçar, rakip hakkında şunları kaydetti: "Alanyaspor, iyi ve organize bir takım. Hem oyuncu hem de antrenör olarak. Türk futbolunun dinamiklerini iyi bilen yabancı bir hocaya sahipler. Savunma ve hücum anlamında ciddi organizasyonları olan, beraber hareket edebilen bir takım. Evimizde oynayacağımız zor maçlardan biri bizi bekliyor. Rakibimizi en iyi şekilde analiz edip sahada arzu ettiğimiz oyunu yansıtarak iyi başladığımız lige, bir galibiyet daha ekleyerek devam etmek istiyoruz. Seyircimizin desteğiyle beraber bunu başarabilecek güce ve kaliteye sahibiz. Umarım bunu hafta sonu hep beraber başarabiliriz."

Uçar ayrıca transfer dönemine dair, "Kadromuza bir orta saha transferi katmak istiyoruz. Katamasak da kadromuzun ana hatlarıyla yeterli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaptan Adil Demirbağ iddialı konuştu

Takım kaptanı Adil Demirbağ ise son dönemde iç sahada Alanyaspor'a karşı şanslarının iyi gitmediğini belirterek, "İnşallah bu hafta sonu o şanssızlığı kıracağız. Maçtan 3 puanla ayrılıp onları eli boş göndereceğiz. Bunu kaptan olarak kendime ve takım arkadaşlarıma güvenerek söylüyorum." dedi.

