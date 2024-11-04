DOLAR
34,34 -0,11%
EURO
37,4 -0,55%
ALTIN
3.019,87 -0,05%
BITCOIN
2.323.913,29 1,8%

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Hakemlerin Kararlarına Eleştiri

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, hakem hatalarını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 19:23
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Hakemlerin Kararlarına Eleştiri

Konyaspor'dan Hakemlere Tepki

TÜMOSAN Konyaspor'un başkanı Ömer Korkmaz, RAMS Başakşehir ile oynadıkları 3-2'lik maçta hakemin aldığı kararlara sert eleştirilerde bulundu.

Hakem Performansı Üzerine Değerlendirmeler

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol dünyasında hakemlerin sıkça tartışıldığını belirterek, bu durumun değişmesi gerektiğine dikkat çekti.

Maçın Kritik Anları

Maçın başında ortaya çıkan bir gol pozisyonunun faul ile kesilmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Korkmaz, "Bana göre bu büyük bir hakem hatası. Oyun içinde hakem psikolojisi insanları tedirgin ediyor," dedi.

Penaltı Pozisyonu ve Hakemlerin Yeterliliği

Korkmaz, "Penaltı pozisyonumuz var ama hakem pozisyona uzak. Hakemlerin performansları tümüyle kötü. Bizim tarafımızdan yaşanan bazı durumlar da göz ardı ediliyor," şeklinde konuştu.

TFF ve Hakemler Üzerine Sonuç

Ligde her hafta hakemlerin gündeme geldiğini belirten Korkmaz, TFF'nin çalışmalarının önemli olduğunu ancak hakemlerin buna engel olduğunu söyledi ve "Göksel Gümüşdağ Başkan, maçı çok daha iyi yönetecek bir isimdir," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Görele ve Üsküdar Berabere Kaldı
2
Galatasaray Promitheas'ı Ağırlıyor
3
Beşiktaş ve Maccabi Tel Aviv Maçı için UEFA'dan Açıklama
4
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Hakemlerin Kararlarına Eleştiri
5
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı Tarafsız Ülkede Oynanacak
6
Beşiktaş Kulübü'nden UEFA Avrupa Ligi Açıklaması
7
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak