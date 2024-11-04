Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Hakemlerin Kararlarına Eleştiri

Konyaspor'dan Hakemlere Tepki

TÜMOSAN Konyaspor'un başkanı Ömer Korkmaz, RAMS Başakşehir ile oynadıkları 3-2'lik maçta hakemin aldığı kararlara sert eleştirilerde bulundu.

Hakem Performansı Üzerine Değerlendirmeler

Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol dünyasında hakemlerin sıkça tartışıldığını belirterek, bu durumun değişmesi gerektiğine dikkat çekti.

Maçın Kritik Anları

Maçın başında ortaya çıkan bir gol pozisyonunun faul ile kesilmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini ifade eden Korkmaz, "Bana göre bu büyük bir hakem hatası. Oyun içinde hakem psikolojisi insanları tedirgin ediyor," dedi.

Penaltı Pozisyonu ve Hakemlerin Yeterliliği

Korkmaz, "Penaltı pozisyonumuz var ama hakem pozisyona uzak. Hakemlerin performansları tümüyle kötü. Bizim tarafımızdan yaşanan bazı durumlar da göz ardı ediliyor," şeklinde konuştu.

TFF ve Hakemler Üzerine Sonuç

Ligde her hafta hakemlerin gündeme geldiğini belirten Korkmaz, TFF'nin çalışmalarının önemli olduğunu ancak hakemlerin buna engel olduğunu söyledi ve "Göksel Gümüşdağ Başkan, maçı çok daha iyi yönetecek bir isimdir," ifadelerini kullandı.