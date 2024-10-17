Konyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 9. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş için hazırlıklarına hızla devam ediyor. Maç, 20 Ekim Pazar günü deplasmanda oynanacak.

Antrenman Detayları

Yeşil-beyazlı ekip, Kayacık Tesisleri’nde, teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, ayrıca pas çalışması ve geçiş oyunu ile devam etti. Antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Gelecek Çalışmalar

Konyaspor, Beşiktaş karşılaşması öncesindeki son hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek.