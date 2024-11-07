Konyaspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Göztepe maçı için hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Maç, 10 Kasım Pazar günü deplasmanda gerçekleştirilecek.

Teknik Direktör Recep Uçar'ın Açıklamaları

Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde antrenmandan önce yaptığı açıklamada, Göztepe maçının hazırlıklarına dün itibarıyla başladıklarını belirtti. Uçar, "Göztepe, iç sahada seyircisinin desteğiyle çok arzulu oynayan, ligimizin en iyi iç saha takımlarından birisi. Konyaspor olarak oyunumuzu sahaya yansıtmak isteyeceğiz. Amacımız iyi futbol oynayıp, oradan herkesi mutlu edebilecek sonuçla dönebilmek. Bunun için de bütün hazırlıklarımızı bu doğrultuda yaptık," dedi.

Futbolcudan Motivasyon Mesajı

Konyaspor futbolcusu Danijel Aleksic, sahalarında kazandıkları RAMS Başakşehir galibiyetinin motivasyonuyla çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, "İç sahada çok uzun süre kaybetmeyen bir Göztepe var. En büyük hedeflerimizden biri onları orada deviren bir taraf olabilmek," dedi.

Antrenman Detayları

Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasının ardından 5'e 2 oyun ile idmanı tamamladı. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.