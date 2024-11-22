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Konyaspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Hatayspor ile 24 Kasım'da oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 20:39
Konyaspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor ile 24 Kasım Pazar günü sahasında yapılacak maça hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışması ile başladı. Futbolcular, şut çalışmalarının ardından antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Yeşil beyazlılar, maç öncesi son çalışmalarını yarın gerçekleştirecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor ile 24 Kasım Pazar günü...

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor ile 24 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Adil Demirbağ (solda) ile Yusuf Erdoğan (sağda) katıldı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor ile 24 Kasım Pazar günü...

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor ile 24 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Adil Demirbağ (solda) ile Yusuf Erdoğan (sağda) katıldı.

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