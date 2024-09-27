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Konyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlığı Sürdürüyor

Konyaspor, Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:07
Konyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlığı Sürdürüyor

Konyaspor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, bu zorlu mücadele öncesindeki hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Antrenman Detayları

Takım, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmana ısınma hareketleriyle start verdi. Antrenmanın devamında çabukluk ve gol çalışmaları yapıldı, son olarak taktik oyuna geçildi.

Son Çalışmalar Trabzon'da

Konyaspor, Trabzonspor ile oynayacağı maç için son antrenmanını yarın Trabzon'da gerçekleştirecek. Takımın bu maçta gösterdiği performans ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor...

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Keita da katıldı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor...

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Keita da katıldı.

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