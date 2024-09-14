Köyceğiz Belediyespor Avrupa Kupası'nda Galibiyet Aldı

Köyceğiz Belediyespor'dan Tarihi Zafer

Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. turunun ilk maçında Köyceğiz Belediyespor, Bosna Hersek temsilcisi RK Leotar ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Köyceğiz Spor Salonu'nda gerçekleşti ve ev sahibi ekip mücadeleyi 37-33'lük bir skorla kazandı.

İlk Yarıda Üstünlük

İlk yarıyı Köyceğiz Belediyespor, 17-16 önde tamamlayarak avantaj elde etti. Çekişmeli geçen maçta, ikinci yarıda gösterdiği performansla rakibi üzerinde baskı kurmayı başaran Köyceğiz ekibi, galibiyete uzandı.

Rövanş Maçı

Bu heyecan verici karşılaşmanın rövanşı, 21 Eylül Cumartesi günü Bosna Hersek'te yapılacak. Köyceğiz Belediyespor'un bu başarı ile turnuvadaki iddiasını güçlendirdiği düşünülüyor.