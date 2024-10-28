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LaLiga'da Barcelona'nın El Clasico Zaferi ile Liderliği Pekişti

Barcelona, Real Madrid'i farklı yenerek liderlikteki yerini sağlamlaştırdı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:17
LaLiga'da Barcelona'nın El Clasico Zaferi ile Liderliği Pekişti

Barcelona, El Clasico'da Farklı Bir Galibiyet Aldı

İspanya LaLiga'da oynanan El Clasico karşılaşmasında Barcelona, Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek puan farkını 6'ya çıkardı. Bu galibiyetle Barcelona, liderliğini güçlendirdi ve 3 maçlık galibiyet serisini sürdürdü. Real Madrid ise sezonun ilk yenilgisini aldı.

Manchester City Premier Lig'de Zirvede

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Southampton'ı 1-0 yenerek liderliği ele geçirdi. Bu karşılaşmada Erling Haaland'ın tek golü maçın kaderini belirledi. Arsenal ise Liverpool ile 2-2 berabere kalarak üst üste ikinci puan kaybını yaşadı.

Bayern Münih Nefes Kestik

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Bochum karşısında 5-0'lık net bir galibiyet elde etti. Michael Olise, Jamal Musiala, Harry Kane, Leroy Sane ve Kingsley Coman'ın golleriyle sahadan farklı galip ayrıldılar. Bayern, averajla liderliğini sürdürdü.

Napoli ve PSG'nin Üstün Performansı

İtalya Serie A'da Napoli, Lecce'yi 1-0 ile geçerek galibiyet serisini dört maça çıkardı. Paris Saint-Germain ise Ligue 1'de Olimpik Marsilya'yı 3-0 yenerek liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı.

Liderlik Tablosu

La Liga'da Barcelona 30 puanla zirvede yer alırken, Real Madrid 24 puanla onu takip ediyor. Premier Lig'de Manchester City 23 puanla lider, Bundesliga'da Bayern Münih de 20 puanla zirvede. Serie A'da ise Napoli 22 puanla lider durumda.

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