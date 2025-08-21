Lausanne - Beşiktaş: Hakemler ve Kadrolar | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lozan'da oynanacak mücadele öncesi resmi hakem atamaları ve her iki takımın 11'leri açıklandı.

Maç Detayları

Stat: La Tuiliere

Hakemler: Sigurd Kringstad, Runar Langseth, Ole Andreas Haukasen (Norveç)

Takım Kadroları

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham