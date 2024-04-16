Livakovic'i ikna eden gizli güç belli oldu!

Trabzonspor ile oynanan maçın ardından zor bir dönemden geçtiği söylenen Dominik Livakovic'in takımdan ayrılma düşünceleri olduğu öne sürülmüştü. Ancak Trabzonspor mücadelesinin akabinde Konferans Ligi'nde Olympiakos ile yapılan maçta kalesini koruyan ve performansıyla eleştirilere maruz kalan Livakovic, Fatih Karagümrük ile oynanan maçtaki başarılı performansıyla moral buldu.

KARARINI O İSİM DEĞİŞTİRDİ

Fatih Karagümrük karşılaşmasında gösterdiği üstün performansla 7 şuttan 6'sını engelleyen Dominik Livakovic, futbol eleştirmenlerinden yüksek puanlar topladı. Aynı zamanda, Livakovic'in sahalara dönüş hikayesinin perde arkası da gün yüzüne çıktı. Trabzonspor mücadelesinin ardından zor zamanlar geçiren bu yetenekli Hırvat kaleci, kaleci koçu Sandro Zufic tarafından ikna edildiği bildirildi. Sabah gazetesinin raporuna göre, Zufic'in Livakovic için üç gün boyunca özel bir çaba sarf ettiği ve bu dönüşte önemli bir rol oynadığı belirtildi.





Haberde, Sandro Zufic'in Dominik Livakovic'e yönelik "Burada kalmalısın ve Livakovic'in kim olduğunu göstermelisin" şeklindeki motivasyon dolu sözlerine yer verildi. Livakovic, Dinamo Zagreb'de Zufic ile üç yıl boyunca çalışmıştı. 44 yaşındaki bu deneyimli antrenör, Nenad Bjelica'nın Trabzonspor'daki görev süresi boyunca takımda yer almıştı. Diğer yandan, Hırvat gazeteci Vlado Boban, Livakovic hakkında "O her zaman çok duygusal bir karakterdi. Ayrıca sakin ve soğukkanlı bir yapısı vardır. Kendisini her zaman geliştirmeyi düşünür. Onu kaos içinde, tartışmaların içerisinde, kavga ve gürültü içinde hiçbir zaman göremezsiniz. Sadece işini yapar. Olumsuz durumlar onu etkiler ve kurtulması biraz zaman alır." şeklinde bir değerlendirme yaptı.