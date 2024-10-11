Lukas Podolski Futbola Veda Etti

Alman futbolunun önemli isimlerinden biri olan Lukas Podolski, 39 yaşında futbol kariyerine son verdi. Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları giymiş olan Podolski, kariyerine Köln altyapısında başlamış; son olarak Polonya’nın Gornik Zabrze takımıyla bir dostluk maçında sahada yer alarak futbol hayatını noktaladı.

Efsanevi Kariyer

Podolski, Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi dünya çapında tanınan kulüplerde ter dökerek büyük bir başarı hikayesi yazdı. Kariyeri boyunca toplamda 12 kupa kazanan golcü, bu başarılarına FIFA Dünya Kupası'nı da dahil etti.

Millî Takım Başarıları

Almanya Milli Takımı'nda 130 maça çıkan Podolski, bu süreçte 49 gol atarak önemli bir katkı sağladı.

Türkiye Macerası

Galatasaray'da geçirdiği iki sezonda 75 maçta 34 gol atan Podolski, Antalyaspor'da ise 47 maçta 7 gol kaydetti. Türk futboluna damga vuran bu deneyimli golcü, kariyerini noktalamadan önce hatıralar biriktirdi.