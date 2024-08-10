Manchester City Community Shield'da Zafere Ulaştı

Manchester City'nin Zaferi
2024 sezonuna kupa ile başlayan Manchester City, normal süresi 1-1 biten maçı Manchester United karşısında penaltılarla 7-6 kazanarak İngiltere Community Shield'ını 7. kez müzesine götürdü.
Maçın Detayları
Wembley Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada, İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City ile Federasyon Kupası'nın sahibi Manchester United karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede, 82. dakikada United’dan Garnacho ve 89. dakikada City’den Bernardo Silva ağları sarstı.
Normal sürenin sonunda eşitlik sağlanması üzerine penaltı atışlarına geçildi ve Manchester City, 7-6'lık skorla rakibini geride bıraktı.