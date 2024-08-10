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Manchester City Community Shield'da Zafere Ulaştı

Manchester City, penaltılarda kazandığı maçla Community Shield'da 7. kez şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 19:44
Manchester City Community Shield'da Zafere Ulaştı

Manchester City'nin Zaferi

2024 sezonuna kupa ile başlayan Manchester City, normal süresi 1-1 biten maçı Manchester United karşısında penaltılarla 7-6 kazanarak İngiltere Community Shield'ını 7. kez müzesine götürdü.

Maçın Detayları

Wembley Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada, İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City ile Federasyon Kupası'nın sahibi Manchester United karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz geçen mücadelede, 82. dakikada United’dan Garnacho ve 89. dakikada City’den Bernardo Silva ağları sarstı.

Normal sürenin sonunda eşitlik sağlanması üzerine penaltı atışlarına geçildi ve Manchester City, 7-6'lık skorla rakibini geride bıraktı.

Community Shield Tarihçesi

Manchester United sahip olsa da, Manchester City her geçen sezon güçlenerek 7 kez bu kupa ile buluşarak önemli bir başarıya imza attı.

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