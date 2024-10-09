Manisa Basket, FMP'yi Deplasmanda Yendi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Önemli Bir Zafer

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. haftasında, Manisa Basket, Sırbistan temsilcisi FMP ile karşılaştı ve mücadeleyi 101-97 kazanarak büyük bir galibiyet elde etti.

İlk Yenilgi

Bu sonuçla birlikte Manisa Basket, gruptaki ikinci maçını da başarıyla tamamlayarak güçlü bir performans sergiledi. Öte yandan, FMP ise turnuvada ilk yenilgisini almış oldu.

Saban Lee'nin Etkileyici Performansı

Maçta dikkat çeken isimlerden biri, Manisa Basket'in ABD'li oyuncusu Saban Lee oldu. İlk maçında UCAM Murcia karşısında 36 sayı atan Lee, FMP karşısında ise 43 sayı ile takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

Bu zafer, Manisa Basket'in turnuvadaki iddiasını artırırken, oyuncuların performanslarıyla da dikkat çekti.