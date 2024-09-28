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Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya'dan Taraftarlara Çağrı

Manisa Basket'in yeni başantrenörü Ertuğ Tuzcukaya, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 10:57
Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya'dan Taraftarlara Çağrı

Manisa Basket'te Yeni Dönem Başlıyor

Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Basket’in yeni başantrenörü Ertuğ Tuzcukaya, taraftarlarla birlikte büyük bir başarı hedeflediklerini açıkladı.

Taraftar Desteği Hayati Öneme Sahip

Tuzcukaya, kulübün sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Manisa'nın basketbolla dolu bir şehir olmasını amaçladıklarını belirtti. Taraftarların desteğinin, sahada verecekleri mücadeleyle birleştiğinde daha da anlamlı olacağının altını çizdi.

Büyüleyici Bir Aile Ortamı

Büyük bir ailenin parçası olmanın hem heyecanını hem de sorumluluğunu hissettiğini vurgulayan Tuzcukaya, "Sahada gösterdiğimiz mücadele, sizin inancınız ve coşkunuz sayesinde güçlenecek," dedi.

Birlikte Başarıya Ulaşacağız

Tuzcukaya, taraftarları salonlarda görmek ve bu heyecanı birlikte yaşamak için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Sizlerin desteğiyle, takımımızı hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Birlikte çok daha güçlü olacağız," ifadelerini kullandı.

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Manisa Basket'te Ertuğ Tuzcukaya'dan Taraftarlara Çağrı

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