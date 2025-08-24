DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.672.427,07 0,7%

Marc Marquez, MotoGP Macaristan Grand Prix'ini Kazandı

Marc Marquez, Ducati Lenovo ile Balaton Park'ta MotoGP Macaristan Grand Prix'sini kazanarak sezonun 10. zaferine ulaştı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:15
Marc Marquez, MotoGP Macaristan Grand Prix'ini Kazandı

Marc Marquez, MotoGP Macaristan Grand Prix'inde zaferi aldı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Macaristan Grand Prix'ini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Sezonun 14. etabı, başkent Budapeşte yakınlarındaki 4,08 kilometrelik Balaton Park'ta, 26 tur üzerinden düzenlendi. Yarışı Marc Marquez, bitiş çizgisini 42 dakika, 37 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste 7, sezonun 10. zaferine ulaştı.

Yarışta, Red Bull KTM takımından İspanyol Pedro Acosta liderin 4.314 saniye gerisinde ikinci olurken, Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi Marquez'in 7.488 saniye arkasında üçüncülüğü elde etti.

Gelecek yarış ve pilotlar klasmanı

Sezonun 15. yarışı Katalonya Grand Prix'i, 7 Eylül Pazar günü koşulacak.

Pilotlar klasmanında ilk 5 şu şekilde:

1. Marc Marquez (İspanya): 455 puan

2. Alex Marquez (İspanya): 280

3. Francesco Bagnaia (İtalya): 228

4. Marco Bezzecchi (İtalya): 197

5. Pedro Acosta (İspanya): 164

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aurora Gaming, EWC Counter-Strike 2'de Dünya İkincisi
2
2027 UCI BMX Dünya Kupası'nın 3. ve 4. Ayağı Sakarya'da
3
ikas Eyüpspor — Corendon Alanyaspor: Trendyol Süper Lig 3. Hafta
4
Kocaelispor, Oleksandr Syrota'yı Dinamo Kiev'den 2025-2026 Sonuna Kadar Kiraladı
5
Navasartyan Yaz Festivali Kınalıada'da 22-24 Ağustos
6
Trendyol Süper Lig: Göztepe 0-0 Fenerbahçe — Talisca'nın Penaltısı Lis'te Kaldı
7
Türkiye, Dünya 15 Yaş Altı Tetratlon Şampiyonası'nda 2 Gümüş Madalya Kazandı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı