Marc Marquez, MotoGP Macaristan Grand Prix'ini Kazandı

Marc Marquez, MotoGP Macaristan Grand Prix'inde zaferi aldı
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Macaristan Grand Prix'ini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.
Sezonun 14. etabı, başkent Budapeşte yakınlarındaki 4,08 kilometrelik Balaton Park'ta, 26 tur üzerinden düzenlendi. Yarışı Marc Marquez, bitiş çizgisini 42 dakika, 37 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste 7, sezonun 10. zaferine ulaştı.
Yarışta, Red Bull KTM takımından İspanyol Pedro Acosta liderin 4.314 saniye gerisinde ikinci olurken, Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi Marquez'in 7.488 saniye arkasında üçüncülüğü elde etti.
Gelecek yarış ve pilotlar klasmanı
Sezonun 15. yarışı Katalonya Grand Prix'i, 7 Eylül Pazar günü koşulacak.
Pilotlar klasmanında ilk 5 şu şekilde:
1. Marc Marquez (İspanya): 455 puan
2. Alex Marquez (İspanya): 280
3. Francesco Bagnaia (İtalya): 228
4. Marco Bezzecchi (İtalya): 197
5. Pedro Acosta (İspanya): 164