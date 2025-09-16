Marco Guida, Eintracht Frankfurt - Galatasaray Maçını Yönetecek

UEFA, 18 Eylül'deki Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçına İtalyan hakem Marco Guida'yı atadı; yardımcılar Peretti, Perrotti; dördüncü hakem Chiffi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:45
UEFA hakem atamasını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Federasyonun açıklamasına göre, lig aşamasında Frankfurt Stadı'nda oynanacak ilk hafta karşılaşmasında Guida'nın yardımcı hakemlik görevlerini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

Mücadelede Daniele Chiffi ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak ilk hafta mücadelesi, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

