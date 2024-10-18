Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Başlıyor

Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları 21 Ekim'de Başlayacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 36'ncısı düzenlenecek olan Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları 21-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yelken severler için önemli bir etkinlik olan bu yarışlar öncesinde program ve detaylar duyuruldu.

Tanıtım Etkinliği Düzenlendi

Bodrum Belediye Meydanı'nda bulunan Yarış Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz gibi protokol üyeleri katıldı. Etkinlikte, yarış hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Organizasyonun Teması ve İş Birlikleri

Toplantıda, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Onursal Başkan Erman Aras ve Yarış Komitesi Başkanı Hasan Subaşıoğlu önemli detayları aktardı. Maximiles Black 36. The Bodrum Cup'ın bu yılki teması olan "Kazanmaya Yelken Aç"ın, sadece yarışlarla sınırlı kalmadığı, organizasyon sayesinde birçok alanda kendini gösterdiği ifade edildi. Ayrıca, yarışların Türkiye'nin tanıtımına yaptığı katkı da vurgulandı.

Yarışmaya Katılan Tekne Sayısı

Türkiye'nin en büyük yelken yarışları arasında yer alan Maximiles Black 36. The Bodrum Cup'ta, 100'e yakın teknenin yarışacağı belirtiliyor. Toplamda organizasyon tekneleri ile birlikte su üstünde 200'e yakın teknenin yer alması bekleniyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21-26 Ekim'de bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesi, program ve yarış detaylarının paylaşıldığı etkinlik düzenlendi. Programda, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21-26 Ekim'de bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesi, program ve yarış detaylarının paylaşıldığı etkinlik düzenlendi. Programda, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21-26 Ekim'de bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesi, program ve yarış detaylarının paylaşıldığı etkinlik düzenlendi. Programda, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21-26 Ekim'de bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesi, program ve yarış detaylarının paylaşıldığı etkinlik düzenlendi. Programda, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal açıklamalarda bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21-26 Ekim'de bu yıl 36'ncısı düzenlenecek Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları öncesi, program ve yarış detaylarının paylaşıldığı etkinlik düzenlendi. Programda, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal açıklamalarda bulundu.