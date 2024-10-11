MCT Technic Galatasaray Basketbol Takımı'na Forma Sponsoru Oldu

MCT Technic ile Galatasaray'dan Anlamlı İş Birliği

Türkiye'nin öncü çevre dostu teknoloji firmalarından biri olan MCT Technic, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile sponsorluk anlaşmasına imza atarak, çevre bilincini spor dünyasına taşıma hedefini belirledi.

İmza Töreninde Önemli İsimler Bir Araya Geldi

RAMS Park'ta düzenlenen sponsorluk imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Furkan Yılmaz ve MCT Technic’in kurucusu Hacı Yılmaz katıldılar.

Dursun Özbek'in Teşekkürü

Sponsorlukla ilgili görüşlerini paylaşan Dursun Özbek, "Furkan Yılmaz'a Galatasaray’a gösterdiği ilgi için teşekkür ederiz. Başarılı bir iş insanı olan Yılmaz’ın kariyerinin ilk yıllarında attığı büyük adımlar dikkat çekici. Umuyorum ki, hem Galatasaray ile hem de iş hayatında daha büyük başarılar elde eder," dedi.

İş Birliğinden Duyulan Memnuniyet

Niyazi Yelkencioğlu da MCT Technic ile yapılan anlaşmadan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "MCT Technic'e ve değerli yöneticilerine teşekkür ederiz. Bu iyi iş birliğinin her iki taraf için de verimli olacağına inanıyorum," şeklinde konuştu.

Muhammet Furkan Yılmaz'ın Vurgusu

MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Furkan Yılmaz, "Galatasaray gibi büyük bir kulüple iş birliği yapmanın sadece bir sponsorluk değil, çevreye duyarlılığımızı yayma fırsatı olduğunu düşünüyoruz. NOx sensörlerimizi üreterek karbon ayak izini azaltma yolunda önemli adımlar attık ve bu bilinç ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz," diye belirtti.

Çevreci Vizyonun Yayılması

MCT Technic’in kurucusu Hacı Yılmaz ise, bu iş birliğinin çevre dostu teknolojilerini daha geniş kitlelere ulaştıracak önemli bir adım olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Sporun gücü ve çevre dostu teknolojimizin birleşimi ile sürdürülebilir bir gelecek oluşturmayı amaçlıyoruz," şeklinde değerlendirdi.

Spor Dünyasında Çevre Bilinci

MCT Technic, resmi açıklamasında karbon salınımını azaltan yerli NOx sensör üreticisi olarak, bu sponsorluk ile spor dünyasında çevre bilincini artırmayı hedeflediğini belirtti. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı ile yapılan bu iş birliği, MCT Technic’in çevreci vizyonunu daha geniş kitlelere ulaştırma yolunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin çevre dostu teknolojiler geliştiren şirketlerinden biri olan MCT Technic, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın forma sponsoru oldu. RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 2) ve Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu (solda) ile MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Furkan Yılmaz (sağda) ve MCT Technic'in kurucusu Hacı Yılmaz (sağ 2) katıldı.

Türkiye'nin çevre dostu teknolojiler geliştiren şirketlerinden biri olan MCT Technic, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın forma sponsoru oldu. RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 2) ve Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu (solda) ile MCT Technic Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Furkan Yılmaz (sağda) ve MCT Technic'in kurucusu Hacı Yılmaz (sağ 2) katıldı.