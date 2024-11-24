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Melikgazi Kayseri Basketbol, Bodrum'da Galip Geldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol, YTR Gayrimenkul Bodrum'u 91-76 yendi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 20:05
Melikgazi Kayseri Basketbol, Bodrum'da Galip Geldi

Melikgazi Kayseri Basketbol, Bodrum'u Mağlup Etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile karşılaştı. Yoğun bir mücadeleye sahne olan bu karşılaşma, Melikgazi'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk takım, Bodrum'da oynanan maçı 91-76 gibi net bir skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Bu muhteşem performansla Melikgazi Kayseri Basketbol, ligdeki iddiasını sürdürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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