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Meriç Nehri Kürek Parkuru Uluslararası Arenaya Açılıyor

Meriç Nehri Kürek Parkuru, uluslararası tanıtım için hazırlıklara başladı. Kürek Federasyonu Üyesi İba, dünya genelinde ilgi bekliyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 12:32
Meriç Nehri Kürek Parkuru Uluslararası Arenaya Açılıyor

Meriç Nehri Kürek Parkuru Uluslararası Arenaya Açılıyor

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Meriç Nehri Kürek Parkuru'nun dünya genelinde tanıtılması adına önemli çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu. Uluslararası standartlarda inşa edilen bu parkur, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da gözde kürek merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Büyük Bir İlgiyle Gelişiyor

İba, parkurda dört yıl önce başlayan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını kaydetti. Meriç Nehri'nin sunduğu güzellikler ve altyapı imkanları, Avrupalı sporcular ve gözlemciler tarafından beğeni toplarken, parkura olan ilginin her yıl arttığını dile getirdi. “Bugünlerin geleceğini gören ve inanan büyük bir kitle vardı”

Yarışlara Katılım Artıyor

Her yarışta yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan parkurun bilinirliğinin ciddi şekilde arttığını vurgulayan İba, “Avrupalılar parkura her zaman tam not veriyor. Bunu artık dünyaya entegre etmemiz gerekiyor. Bu konuda adımlar atılıyor”

Edirneli Sporcular Yarışlarda Yeteneklerini Geliştiriyor

Uluslararası Meriç Kürek Yarışları'na Edirne'den katılan sporcular da İba tarafından anıldı. Kürek sporunun kentteki gelişimine dikkat çeken İba, TED Edirne Koleji Kürek Kulübü'nün çabalarına vurgu yaptı. Takımın katıldığı ilk yarışta 7 kategorinin 6'sında elemeleri geçerek finale kalmasının, Edirne için büyük bir başarı olduğunu belirtti. “Sonuç ne olursa olsun bu tecrübeyi edinmeleri ve kulübün adını yazdırmaları Edirne için çok önemli”

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki...

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri Kürek Parkuru'nun dünyaya tanıtılması için çalışmalar yapıldığını belirtti. İba, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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