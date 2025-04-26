Meriç Nehri Kürek Parkuru Uluslararası Arenaya Açılıyor

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Meriç Nehri Kürek Parkuru'nun dünya genelinde tanıtılması adına önemli çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu. Uluslararası standartlarda inşa edilen bu parkur, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da gözde kürek merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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