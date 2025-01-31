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Mersin Spor'un Hedefi Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final

Mersin Spor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde TOFAŞ'ı yenerek dörtlü finale yükselmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:42
Mersin Spor'un Hedefi Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final

Mersin Spor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde TOFAŞ'ı ağırlayarak dörtlü finale ulaşmayı planlıyor. Basketbol Süper Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla tekrar Süper Lig'e dönen Mersin Spor, bu yıl Türkiye Kupası'na da katılma hakkı elde etti.

Başantrenör Can Sevim, 12 Şubat'ta sahalarında oynayacakları TOFAŞ maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olmak bizim için mutluluk ve gurur kaynağı. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.” dedi. Sevim, takımının son durumundan memnun olduğunu belirterek, seyirci avantajını da kullanarak maçı kazanmaya odaklandıklarını ifade etti.

Mersin, 10 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'de mücadele ediyor. 2010 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi adıyla kupada final oynayan ekip, 2025 Türkiye Kupası'nda dörtlü finale terfi etmek için mücadele ediyor. Sevim, “Rakibimiz TOFAŞ. Güzel bir kura çektik. Seyircimizle bütünleşip bu maçı kazanabilirsek Şanlıurfa'da yapılacak dörtlü finalde yerimizi alacağız.” dedi.

Basketbolcular da takımın hedeflerine ulaşmak için istekli. Oyunculardan Emre Tanışan, “TOFAŞ ile önemli maça çıkacağız. Bu maçı kazanıp gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.” dedi. Diğer bir oyuncu Canberk Kuş ise, “Sahamızda oynamamız çok büyük avantaj. Taraftarımızı arkamıza aldığımızda iyi oynuyoruz. İyi bir maç olacak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde gösterdiği başarıyla 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'ne yükselen...

Türkiye Basketbol Ligi'nde gösterdiği başarıyla 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Spor, bu sezon katılmaya hak kazandığı ING Türkiye Kupası'nda dörtlü finalde yer almayı hedefliyor. Mersin ekibi hem lig hem de kupa hazırlıklarını Servet Tazegül Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Antrenmana Gabriel Olaseni (sağ 2) de katıldı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde gösterdiği başarıyla 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'ne yükselen...

Türkiye Basketbol Ligi'nde gösterdiği başarıyla 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Spor, bu sezon katılmaya hak kazandığı ING Türkiye Kupası'nda dörtlü finalde yer almayı hedefliyor. Mersin ekibi hem lig hem de kupa hazırlıklarını Servet Tazegül Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Antrenmana Gabriel Olaseni (sağ 2) de katıldı.

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