Merve İlden, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Bronz Madalyalarla Göz Doldurdu

Genç Milli Halterci Merve İlden'den Başarı

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, genç kadınlar 55 kiloda yarışan milli sporcu Merve İlden, iki bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Podyumda Ay-yıldızı Gururlandırdı

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonun akşam seansında podyuma çıkan Merve İlden, koparmada 82 kilo ile toplamda 181 kiloyla Avrupa şampiyonası üçüncüsü oldu.

Sıralamadaki Performansı

Merve, silkmede ise 99 kiloluk derecesiyle beşinci sırada yer alarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Milli Takımın Genel Başarısı

Bu şampiyonada Türk milli takımının madalya sayısı ise 6 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 16'ya ulaştı. Organizasyon, akşam seansında 23 yaş altı erkekler ve kadınlar 55 kilo mücadeleleriyle devam edecek.