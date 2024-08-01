Meryem Bekmez Paris 2024'te 20 Kilometre Yürüyüşte 40. Sırada

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları, dünya genelinden sporcuları bir araya getiriyor. Milli sporcu Meryem Bekmez, 20 kilometre yürüyüş yarışında mücadele etti.

Meryem Bekmez Yarışta 40. Oldu

Bekmez, Trocadero Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte 1 saat 38 dakika 6 saniyelik derecesiyle yarışı 40. sırada tamamladı. Ülkemizin temsilcisi, bu sonuçla olimpiyata veda etti.

Madalyalar Dağıtıldı

Bu zorlu yarışta Çinli Jiayu Yang, 1 saat 25 dakika 54 saniyelik süresiyle altın madalya kazanırken; İspanyol Maria Perez 1 saat 26 dakika 19 saniye ile gümüş, Avustralyalı Jamima Montag ise 1 saat 26 dakika 25 saniye ile bronz madalyanın sahibi oldu.