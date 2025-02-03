Milan Skriniar: Edin Dzeko 50 Yaşına Kadar Futbola Devam Edebilir

Fenerbahçeli Milan Skriniar'dan Edin Dzeko'ya Övgü

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar, İtalya Serie A'da birlikte oynadığı Edin Dzeko hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu. 29 yaşındaki Slovak savunma oyuncusu, Dzeko'nun 50 yaşına kadar aktif futbol oynamasına inanıyor ve onun yaşına göre performansını adeta genç bir futbolcu gibi değerlendiriyor.

Fenerbahçe Atmosferi İle İlk Maç Heyecanı

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Skriniar, Çaykur Rizespor ile oynanan Süper Lig maçında taraftarın oluşturduğu mukavemetten etkilendiğini belirtti: "Gerçek anlamda harika bir atmosfer vardı. 90 dakika boyunca taraftarlarımızın desteğini hissettik." Bu destek için taraftarlarına minnettar olduğunu ifade etti.

Transfer Sürecinde Netlik Vurgusu

Milan Skriniar, Fenerbahçe'ye katılmasını sağlayan süreçte yönetimin net tutumunu takdir ettiğini dile getirdi. "Başkanımıza ve sportif direktörümüze minnettarlığımı sunmak istiyorum. Onlarla yaptığımız görüşmelerde her şey açık ve netti." dedi.

Aile Desteği ve Profesyonellik

Slovak oyuncu, transfer sürecinde ailesinin desteğini de vurgulayarak, "Verdiğim karar bana mutluluk getiriyor ve ailem de bu durumdan memnun" ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko Hakkında Düşünceleri

Dzeko ile olan dostluğunu ve ona duyduğu hayranlığı dile getiren Skriniar, "Bana göre şu anda dünyada en iyi santrforlardan bir tanesi." dedi. Dzeko'nun yüksek profesyonelliğine ve yaşına göre fiziki durumuna dair ise "50 yaşına kadar futbola devam edebilir, şu an 25 yaşında gibi." yorumunu yaptı.

Taraftarla Birlikte Başarıya Ulaşmak İstiyorlar

Taraftarların desteğiyle büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirten Skriniar, "Bu yolda taraftarlarımızın desteğine fazlasıyla ihtiyacımız var. Birlikte muhteşem başarılar elde edebiliriz." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Milan Skriniar, açıklamalarda bulundu.