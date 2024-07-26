Milli Boksör Tuğrulhan Erdemir, Paris 2024'te Yarışamayacak

Tuğrulhan Erdemir'in Doping Cezası

Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, 17 Şubat 2024 tarihinde yapılan doping testinde yasaklı madde kullanımı nedeni ile Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılamayacak. Uluslararası Test Ajansı (ITA), sporcunun numunesinde yasaklı madde "hidroklorotiyazid" tespit etti.

ITA'dan Geçici Men Cezası

ITA'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat 2024 tarihli testte alınan örnek "Atipik Bulgu" (ATF) ile sonuçlandı. Bu durum, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin Dopingle Mücadele Dairesi (CAS ADD) tarafından onaylanan geçici men cezasına yol açtı.

Avukatından Açıklama

Erdemir’in avukatı Anıl Gürsoy Artan, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, müvekkilinin doping kontrol testinin yapıldığı dönemde yasaklı madde kullanmadığını belirtti. Artan, sporcuya ait örnekteki diüretik maddenin, sporcunun kullandığı yasaklı olmayan bir ilaçtan kaynaklandığını ifade etti.

Doping Testinin Sonuçları

Artan, "Sporcumuzun testedeki diüretik, 20 ng/ml sınırının altında tespit edilmiştir. 17 Şubat 2024 tarihinden sonra verdiği tüm numuneler temiz çıkmıştır," dedi. Bu verilere rağmen ITA'nın, ihtiyaç dahilinde yasaklı madde kullanımının olmadığı düşünülen sporcusu hakkında ihtiyati tedbir kararı aldığını sözlerine ekledi.

Türkiye Boks Federasyonu'ndan Destek

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ise durumun ciddiyetine vurgu yaparak, sporcunun yasaklı madde kullanmadığına inandıklarını ve haklarını korumak için CAS nezdinde gerekli tüm adımları atacaklarını belirtti.

Sürecin devam ettiğini belirten Artan, ITA'nın bu kararının nedeninin anlaşılır olmadığını ve müvekkilinin haklarını sonuna kadar savunacaklarını ekledi.