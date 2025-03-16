Milli Futbolcu Merih Demiral, Bolu'da Anma Ziyareti Gerçekleştirdi

Milli Futbolcu Merih Demiral, Bolu'da Ziyaretlerde Bulundu

Milli futbolcu Merih Demiral, Bolu'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde özel anlara imza attı. Demiral, Euro 2024 Son 16 Turu'nda bozkurt işareti yaptığı için UEFA'nın 2 maç ceza vermesine yönelik tepkisini destekleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Karaçayır Mahallesi'nde yaptırmış olduğu heykeli ziyaret etti.

Heykel Ziyareti ve Çocuklara Destek

Heykelin önünde bekleyenlerle fotoğraf çektiren Demiral, burada çocuklara imza vererek gönüllerini fethetti. Gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Özcan'a şükranlarını sunan Demiral, "Çok mutluyum, gururluyum. Bozkurt sembolü Türk milleti için çok önemli. Bu heykel sadece benim değil, her Türk evladı için gurur duyulacak bir anıt. Başkanımız burada çok önemli bir işe imza attı," şeklinde konuştu.

Spor Kompleksinde Gençlerle Buluşma

Karaçayır Mahallesi'ndeki spor kompleksini de ziyaret eden Demiral, futbolcu adayı gençlerle bir araya geldi. Bu gençlere çalışmaktan asla vazgeçmemelerini, hedeflerinin peşinde koşmalarını ve hocalarını dinlemelerini tavsiye etti.

Demiral, bir çocuğun UEFA'nın verdiği cezaya ilişkin sorusuna ise, "Ben ikinci golü attıktan sonra tribünlerde bozkurt yapan vatandaşlarımızı gördüm. Onları görünce, bozkurt Türklüğün sembolü olduğu için ben de yapma gereği duydum. O yüzden gururlu ve mutluyum. İyi ki de yapmışım," yanıtını verdi.

Milli Futbolcu Merih Demiral, Bolu'da ziyaretlerde bulundu. Kendisini bekleyen çocuklarla fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı.

Milli Futbolcu Merih Demiral, Bolu'da ziyaretlerde bulundu. Kendisini bekleyen çocuklarla fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı.