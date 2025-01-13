Milli Golfçü Deniz Sapmaz, Dubai'de Şampiyon Oldu

Milli Golfçü Deniz Sapmaz, Dubai’deki Gençler Turnuvası'nda Birincilik Elde Etti

Milli golfçü Deniz Sapmaz, Dubai Desert Klasik Gençler Turnuvası'nın kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri Golf Federasyonu tarafından Dubai'de düzenlenen bu prestijli etkinliğe 10 ülkeden 64 golfçü katıldı.

Başarı Dolu Bir Performans

Turnuva, 3 tur üzerinden gerçekleştirildi ve Deniz, toplamda 221 (+5) gross skorla ilk sırayı almayı başardı. Bu başarı, ona Shubhankar Sharma Gençler Grand Final, Faldo Serisi Grand Final, JAGA Grand Final ve BAE Clutch Tur gibi dört önemli turnuvaya katılma hakkı kazandırdı.

Bu zafer ile birlikte Deniz Sapmaz, Türkiye golf alanında gelecekteki yeteneklerden biri olarak öne çıkmaya devam ediyor.