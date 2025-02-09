Milli Karateciler Avrupa Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı

Milli Karatecilerden Parlak Performans

Milli karateciler, Polonya'nın Bielsko Biala kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular toplamda 7 madalya kazanarak kürsüye çıkma mutluluğunu yaşadı.

Şampiyonanın Madalya Tablosu

Türkiye, şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti. Şampiyonada dikkat çeken performanslarıyla öne çıkan sporcular ise şöyle:

Ahmet Yiğit Halıcı - Genç erkek kumite 68 kg: Altın madalya

- Genç erkek kumite 68 kg: Altın madalya Damla Su Türemen - 21 yaş altı kadın kata: Gümüş madalya

- 21 yaş altı kadın kata: Gümüş madalya Tarık Koç, Arda Çekiç, Rafet Ege İnan, Yunus Efdal Varol - Genç erkek kata takımı: Gümüş madalya

- Genç erkek kata takımı: Gümüş madalya Tuna Bayram Bolat - Ümit erkek kumite 70 kg: Bronz madalya

- Ümit erkek kumite 70 kg: Bronz madalya Defne Eda Yıldırım - Genç kadın kumite 48 kg: Bronz madalya

- Genç kadın kumite 48 kg: Bronz madalya Buse Kılıç - 21 yaş altı kadın kumite 55 kg: Bronz madalya

- 21 yaş altı kadın kumite 55 kg: Bronz madalya Ceylin Bayram, Türkan Feyza Çelik, Zeynep Eroğlu, Azra Özcan - Genç kadın kata takımı: Bronz madalya

Bu başarı, Türk karatecilerin uluslararası arenada gösterdiği performansın bir göstergesi oldu ve spor camiasında büyük bir sevinçle karşılandı.