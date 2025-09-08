Milli Masa Tenisçileri Balkan Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı
Türkiye 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, 9 ülkenin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen organizasyonda tekler, çiftler, takım ve karışık çiftler kategorilerinde müsabakalar yapıldı.
Milli sporcular turnuvadan toplam 6 madalya ile ayrıldı: 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz.
Madalyalar
Altın: İbrahim Gündüz (tek erkekler), Ece Haraç ile Özge Yılmaz (çift kadınlar), Uğurcan Dursun ile Simay Kulakçeken (karışık çiftler)
Gümüş: Kadın masa tenisi takımı ve erkek masa tenisi takımı
Bronz: Ece Haraç (tek kadınlar)
Milli sporcuların başarısı, turnuvada elde edilen madalyalarla Türk masa tenisinin bölgesel etkinliğini yeniden gözler önüne serdi.