Milli Masa Tenisçileri Balkan Şampiyonası'nda 6 Madalya Kazandı

Türkiye, İstanbul'da düzenlenen Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:36
Türkiye 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, 9 ülkenin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen organizasyonda tekler, çiftler, takım ve karışık çiftler kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Milli sporcular turnuvadan toplam 6 madalya ile ayrıldı: 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz.

Madalyalar

Altın: İbrahim Gündüz (tek erkekler), Ece Haraç ile Özge Yılmaz (çift kadınlar), Uğurcan Dursun ile Simay Kulakçeken (karışık çiftler)

Gümüş: Kadın masa tenisi takımı ve erkek masa tenisi takımı

Bronz: Ece Haraç (tek kadınlar)

Milli sporcuların başarısı, turnuvada elde edilen madalyalarla Türk masa tenisinin bölgesel etkinliğini yeniden gözler önüne serdi.

